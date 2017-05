Los riegos de muerte en México han incrementado abruptamente en los últimos años, arrojando cifras que superan los 23 mil muertos en 2016 por la guerra contra el crimen organizado; situación que ubica al país latinoamericano en el segundo lugar a nivel mundial de zonas con mayor índice de mortalidad.

De acuerdo a la “Encuesta de conflictos armados 2017” del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés), el número de víctimas fatales en México superó a las de Iraq y Afganistán, convirtiéndose en la segunda zona de conflicto más mortal a nivel mundial, sólo por debajo de Siria, país que vive una devastadora guerra civil y sufre de levantamientos radicales liderados por El Estados Islámico y el grupo terrorista de ISIS.

En sus datos, el IISS informó que en 2016 México el número de muertos aumentó a 23 mil, muy por arriba de los 17 mil registrados en Iraq y los 16 mil de Afganistán.

“Esto es aún más sorprendente, considerando que las muertes por conflictos [en México] son casi todas atribuibles a las armas pequeñas”, dijo John Chipman, director general de IISS, en la presentación del estudio en Londres. Prácticamente todas esas muertes fueron causadas por armas pequeñas.

La encuesta detalla que las muertes en México se registran en estados que se han convertido en “campos de batalla clave por el control entre cárteles (de drogas) rivales y cada vez más fragmentados”, indicó Anastasia Voronkova, editor de la encuesta.

“Cabe destacar que los mayores aumentos de muertes fueron registrados en estados que eran campos de batalla clave para el control entre los carteles competidores, cada vez más fragmentados”, dijo.

