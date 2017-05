El FBI y otras res comisiones del Congreso han investigado la supuesta interferencia de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos durante el 2016.

Tras darse a conocer el despido del director del FBI, James Comey, el encargado de la investigación sobre los supuestos vínculos de Rusia con la campaña de Donald Trump, varias personas se han preguntado cuál será el curso que pueda tomar la investigación.

Desde principios de año, el FBI y otras res comisiones del Congreso han investigado la supuesta interferencia de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos durante el 2016, así como las posibles relaciones entre el canciller ruso y miembros de la campaña de Trump.

Te puede interesar: Comey, Yate, Bharara: los funcionarios despedidos por investigar a Trump

Comey era el encargado de dirigir la investigación sobre el caso, pero su inesperado despido ha generado incertidumbre, ya que, aunque la Casa Blanca ha anunciado que ya busca a un nuevo director de la agencia, muchos se pregunta si la persona nombrada por Trump en verdad podrá llevar a un final imparcial la investigación.

Por el momento, los demócratas han exigido la designación de un fiscal independiente para estas pesquitas, sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado de EE.UU., Mitch McConnell, advirtió hoy que una nueva investigación podría obstaculizar las que ya están en marcha, destaca Terra.

McConnell también criticó que los demócratas reclamen el despido de Comey cuando, dijo, ellos mismos “criticaron repetidamente” al exjefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El propio presidente retomó estos alegatos y a través de su cuenta de Twitter aseguró que Comey será reemplazado por alguien que le devolverá el “prestigio” a una de las agencias policiales más reconocidas de los Estados Unidos.

“¡Los demócratas han dicho algunas de las peores cosas sobre James Comey, incluyendo el hecho de que debería ser despedido, pero ahora juegan a estar tristes!”, tuiteó Trump, según rescata RCN Radio.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017