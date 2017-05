Se espera México y Estados Unidos endulcen su problemas con el azúcar

Tras la problemática que ha surgido en materia de exportación de azúcar de México y Estados Unidos y el bajo precio que se pretende pagar por este insumo, ambas naciones están próximas a llegar a una solución.

Ciudad de México – Esta semana se espera que Estados Unidos y México lleguen a un acuerdo comercial con respecto al comercio azucarero, ello considerando que representantes de ambos países tendrán una reunión para discutir los términos del mismo.

Por la parte mexicana, Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, se reunirá con Wilbur Ross, secretario de Comercio estadounidense, encuentro que tendrá lugar este lunes 15 de mayo.

Al respecto Antonio Bojórquez Valenzuela, presidente de la empresa productora de azúcar liquida Sucroliq, entrevistado por Milenio, indicó que a pesar de las negociones que se logren en materia de comercio de azúcar y aranceles al producto mexicano, aun habrá restricciones en cuanto a precio, calidad, cantidad y transporte.

“Sobre la demanda por dumping que la semana pasada anunció la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (Cniaa) contra la fructosa de Estados Unidos, es muy posible que no se presente”, señaló el directivo del grupo Sucroliq.

El empresario indicó que con anterioridad la cámara de azucareros ha tenido oportunidad para presentar la demanda, pero este gremio no ha actuado como debería y ha dejado que continúe el crecimiento de la internación de fructosa.

“La Secretaría de Economía decía que no podía actuar sin una solicitud formal de la cámara azucarera, y que una vez que ésta ingrese la petición para el dumping tiene que venir con datos duros, estadística, y tenemos que estudiar, no es nada más así de rápido. Pero en realidad no quieren actuar”, subrayó.

Cabe destacar que analistas consideran que un impuesto al producto mexicano no afectaría su consumo en el país estadounidense, además serviría podría mitigar el impacto para Arca Continental y KOF.

“La reanudación de los aranceles a la importación de azúcar mexicana en Estados Unidos podría provocar un exceso de oferta interna, lo que lograría una reducción de costos para las embotelladoras de Coca-Cola, Arca Continental y KOF”, señalaron los analistas de CitiBananmex, consultados, por El Financiero.

Datos del Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía revelan que las importaciones de fructosa, de producto seco superior a 50 por ciento, pero inferior o igual a 60, de un millón 73 mil toneladas en 2014 a un millón 200 mil toneladas en 2016.