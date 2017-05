El mandatario ruso no pudo resistirse y tocó de forma espontánea dos melodías rusas clásicas: “Ventanas de Moscú” y “La Ciudad sobre el libre Neva”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, sorprendió a propios y extraños este domingo cuando, durante su visita a Pekín, no dudo en tocar dos melodías de la época soviética en el piano que se encontraba en el salón en el que se reuniría con su homólogo chino, Xi Jinping.

Según rescata la cadena de noticias CNN, el mandatario ruso se encontraba este domingo en la residencia oficial para líderes extranjeros de Beijing, a la espera de su encuentro con el presidente chino cuando se percató de que en el lugar se encontraba un enorme piano negro.

Te puede interesar: Trump y Putin buscan acciones para frenar a Siria y Corea del Norte

El mandatario ruso no pudo resistirse y tocó de forma espontánea dos melodías rusas clásicas: “Ventanas de Moscú” y “La Ciudad sobre el libre Neva”.

Usuarios de redes sociales, sin embargo, han cuestionado que se haya tratado de una actuación espontánea, ya que un camarógrafo siguió a Putin mientras caminaba hacia el piano y debido a que el presidente ruso tocó los himnos no oficiales de Moscú y San Petersburgo.

El presidente ruso se encontraba de visita en Beijing para asistir al foro económico “Un Cinturón, una Ruta“, conferencia centrada en una masiva iniciativa comercial inspirada en la antigua Ruta de la Seda.

“El presidente leyó los documentos previstos para la reunión con Xi y después aprovechó unos minutos de espera para tocar el piano”, explicó Dmitri Peskov, sobre el vídeo que ha circulado desde el fin de semana en Internet.

“Lástima que el piano no era muy bueno y era difícil tocar. Espero no haberlos decepcionado”, agregó el presidente ruso, en actitud modesta. No puedo decir que haya tocado, lo único que hice fue apoyar mis dedos sobre las teclas”, señaló en todo de broma Putin al ser cuestionado por periodistas, según rescata El Comercio en su portal web.