El presidente Trump defendió este martes en su cuenta oficial de Twitter su “derecho absoluto” a compartir “hechos” con Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes en redes sociales que filtro información con Rusia, pero defendió lo que consideró su derecho a compartir estos datos.

De acuerdo con Univisión, el mandatario defendió este martes en su cuenta oficial de Twitter su “derecho absoluto” a compartir “hechos” con Rusia, aunque no aclaró si reveló información “altamente clasificada” como reveló The Washington Post.

El día de ayer, TWP reveló que el presidente norteamericano presuntamente reveló información clasificada durante una reunión realizada la semana pasada en la Casa Blanca con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kisliak.

En dicha conversación, destacan fuentes de CNN y The New York Times, Trump mencionó que el Estado Islámico planeaba ataques a Estados Unidos utilizando computadoras portátiles en vuelos comerciales. Dicha información habría sido obtenida gracias a un aliado bajo condición de anonimato y aunque el presidente no reveló la fuente, se teme que Rusia pueda descubrir el origen de los datos.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

Tras el escándalo político desatado por esta revelación, Trump aseguró en su cuenta de Twitter que “Como presidente quise compartir con Rusia (en un evento abierto de la Casa Blanca), como es mi derecho absoluto, hechos sobre terrorismo y seguridad aeronáutica“.

…to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

El mandatario también expresó que pretendía que “Rusia aumente de forma importante su participación en la lucha contra el EI (Estado Islámico) y el terrorismo”.

En otro mensaje desde su cuenta de Twitter, Trump sugirió que podría haber castigos para las personas que filtren información desde la Casa Blanca.

“He estado pidiendo al director (del FBI) Comey y a otros, desde el inicio de mi administración, encontrar a los FILTRADORES en la comunidad de inteligencia…”, escribió el mandatario.

El escándalo por la supuesta filtración de información ocurre apenas una semana después de que el presidente Trump despidiera a James Comey, encargado de dirigir una investigación sobre la supuesta intervención de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales en EU, así como los presuntos vínculos del gobierno ruso con la campaña de Trump.