El ataque dejó como saldo provisional al menos dos civiles muertos, además de los cuatro militantes islámicos abatidos, así como decenas de heridos.

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) se atribuyó un ataque al complejo de la cadena de radiotelevisión estatal afgana RTA en la ciudad de Jalalabad, capital de la región oriental de Nangarhar, que dejó al menos dos civiles muertos y decenas de heridos.

De acuerdo con EuropaPress, las fuerzas de seguridad afganas lograron liberar este miércoles a las personas que permanecían atrapadas en el complejo de radiotelevisión, así como detener a uno de los asaltantes y abatir a cuatro milicianos que participaron en el ataque.

The provincial governor’s spokesman Attaullah Khogyani confirmed two people were killed and at least 14 injured. #Afghanistan #Jalalabad pic.twitter.com/8MxQ7s1lHz

— Rohit Rajput (@iamRSRajput) May 17, 2017