El 13 de mayo, el presidente republicano dio un discurso para alumnos que se graduaban de la Universidad Liberty, y se parece mucho al de Elle Woods.

Usuarios de redes sociales de todo el mundo han vuelto a convertir al presidente Donald Trump en tendencia internacional, pero en esta ocasión no ha sido por sus polémicas decisiones, sino por un discurso que, dicen, plagió de la cinta “Legalmente Rubia”.

El pasado 13 de mayo, el presidente republicano dio un discurso para alumnos que se graduaban de la Universidad Liberty, un centro cristiano ubicado en Lynchburg, Virginia, y aunque para muchos pasó desapercibido como un acto presidencial más, muchos no pudieron evitar comparar el discurso con el pronunciado por Elle Woods, el entrañable personaje interpretado por Reese Witherspoon en “Legalmente Rubia”.

Una de esas personas fue el comediante Jimmy Fallon, quien compartió en su show nocturno una capsula en donde muestra los momentos más fieles entre los dos discursos.

“He visto que Donald Trump ha dado un discurso de graduación el sábado. Dijo que siempre hemos de tener valor para ser nosotros mismos y perseguir nuestros sueños. Y a continuación dejó de hablar porque se le acabaron las galletitas de la fortuna”, bromeó Fallon, quien señaló que muchas de las frases del mismo le resultaban “familiares”, destaca El Heraldo en su portal web.

