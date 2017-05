A través de un comunicado, la Fiscalía de Suecia confirmó que la fiscal Marianne Ny decidió suspender la investigación preliminar por abuso sexual en contra de Julian Assange, abriéndose la posibilidad de que salga de su arraigo voluntario en territorio ecuatoriano; sin embargo, la investigación en su contra podría retomarse antes del 2020.

Con la decisión de la fiscal sueca se podría estar confirmando el cierre definitivo de un proceso pendiente que llevó al creador de Wikileaks a pasar cinco años viviendo en las instalaciones de la Embajada ecuatoriana en Inglaterra, tras una amenaza de detención.

Sin embargo, la policía británica lanzó la advertencia que si Assange abandona la Embajada de Ecuador en Londres, podría ser arrestado ante los cargos que enfrenta por evadir la libertad provisional en el Reino Unido.

BREAKING: Sweden has dropped its case against Julian Assange and will revoke its arrest warrant

Background: https://t.co/UHj8QtwrTh

— WikiLeaks (@wikileaks) 19 de mayo de 2017