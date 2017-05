Trump firma millonario acuerdo de armas con Arabia Saudita; el más grande de la historia en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Arabia Saudita, firmaron un acuerdo de armas con valor de 110 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra de gira de Estado en Oriente Medio, y Arabia Saudita fue su primer país visitado en dónde logró concretar en Riad un acuerdo de armas por alrededor de 110 millones de dólares.

Acompañado de su esposa Melania, Donald Trump arribó la mañana del sábado al aeropuerto internacional Rey Jaled de Riad, donde fue recibido por el príncipe Faisai bin Bander bin Abdalaziz, gobernador de la capital saudita.

Como primer acto oficial fuera de Estados Unidos, el presidente Trump se reunió con el rey Salman de Arabia Saudita en el Palacio Al-Yamamah, donde ambos abordaron temas de interés mutuo que actualmente están impactando Oriente Medio y el mundo entero.

In Saudi Arabia @POTUS has just completed largest single arms deal in US history, negotiating a package totaling more than $109.7 billion — Sean Spicer (@PressSec) 20 de mayo de 2017

En conferencia de prensa, el secretario estadunidense de Estado, Rex Tillerson, y el ministro saudita Asuntos Exteriores, Adel bin Ahmed Al-Juneir, anunciaron la firma del millonario contrato, a través del cual Riad comprará armas de fabricación estadunidense, y afirmó que la adquisición estará destinada a contrarrestar la influencia “maligna” de Irán.

“El paquete de equipos y servicios de defensa es compatible con la seguridad a largo plazo de Arabia Saudita y de toda la región del Golfo, en vista de las amenazas iraníes”, puntualizó el jefe de la diplomacia estadunidense.

Los dos países habían firmado una “declaración de visión estratégica conjunta” y describió a las conversaciones de este sábado como un “día verdaderamente histórico en la relación entre el Reino de Arabia Saudita y los Estados Unidos”, declaró el canciller saudita.

Great to be in Riyadh, Saudi Arabia. Looking forward to the afternoon and evening ahead. #POTUSAbroad pic.twitter.com/JJOra0KfyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de mayo de 2017

Trump recibe distinción en Arabia Saudita en reconocimiento a su lucha por la paz

A su llegada a Arabia Saudita Donald Trump fue galardonado esta mañana con el collar Abdulaziz Al Saud, el más alto honor civil de Arabia Saudita.