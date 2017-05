Estado Islámico se atribuye atentado terrorista durante concierto en Manchester

Integrantes del grupo radical autodenominado Estados Islámico, se atribuyó el atentado terrorista en Manchester, Inglaterra, en donde al menos 22 personas perdieron la vida y 59 más resultaron heridas.

La organización indicó que fieles a ISIS habían colocado explosivos en la ciudad británica de Manchester.

“Uno de los soldados del califato pudo colocar un artefacto explosivo dentro del encuentro de los cruzados en la ciudad de Manchester”, indicó el grupo.

Artículos relacionados: Reportan dos explosiones en concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena [VIDEOS]

El lunes 22 de mayo un concierto de la cantante de pop Ariana Grande se realizaba con la mayor normalidad con un recinto al lleno, con audiencia en su mayoría jóvenes y adolescentes.

El concierto inició alrededor de las 8pm y al término del evento y al encenderse las luces, dos explosiones conmocionaron el lugar, levantando la alerta de un posible atentado.

En primera instancia, las autoridades desconocían si se trataba de un estruendo parte del show o realmente de la detonación de explosivos.

Horas más tarde, la policía de Manchester confirmó en su cuenta de Twitter la detonación de explosivos y la muerte de 20 personas y 50 heridos.

La cifra de muertos incrementó a 22 y de heridos a 59, sin que se descarten mayores pérdidas.

Ariana Grande canta con fans “One Last Time” antes del atentado terrorista

En redes sociales, asistentes al concierto compartieron videos del momento en el que Ariana Grande canta con el pública su éxito “One last time” (Una última vez), en donde habla de la última experiencia de amor que alguien le pude a su pareja.

“Todo lo que realmente me importa es que despiertes en mis brazos. Una última vez”, dice la letra de la cantante.

Fans cantando one last time sin pensar que para algunos esa iba a ser la ultima vez, me rompe el corazón #Manchester pic.twitter.com/kIzj0FsNE1

— mel (@Jonasprotector) 23 de mayo de 2017