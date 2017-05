Donald Trump, junto a su esposa Melania, su hija Ivanka y su consejero político Steve Bannon, visitaron Arabia Saudita, Israel, el Vaticano y los territorios palestinos. Esta fue su primera gira internacional desde que fue elegido presidente y como ha sido su mandato, estuvo lleno de momentos que causaron burla en las redes sociales.

Melania Trump evita darle la mano a su esposo

Tras su llegada a Roma, Donald y Melania Trump fueron recibidos por altos oficiales italianos y medios de comunicación en el aeropuerto. Cuando ambas figuras aparecieron en la puerta del avión, brindaron un saludo a las cámaras y enseguida comenzaron a bajar de la aeronave. Sin embargo, Donald intentó tomar la mano de su esposa, y ella rápidamente movió su mano para ajustar su cabello a causa del “viento” que la despeinaba. Haya sido o no coincidencia, fue un momento incómodo para el presidente.

Donald Trump hace reverencia al rey

En su visita a Arabia Saudita, el presidente norteamericano recibió la Orden Abdulaziz al-Saud, que es el reconocimiento más grande a un civil o extranjero de ese país, de parte del Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud. Sin embargo, debido a su estatura, Trump tuvo que agacharse para poder recibir la medalla, pero después de recibirla hizo otro movimiento que se asemeja a una reverencia, lo cual causó críticas ya que Trump criticó a Obama cuando hizo lo mismo en el 2009.

El baile de Trump

También en Arabia Saudita, Donald Trump fue parte de un baile de ceremonia de espadas. Rodeado por varios hombres en trajes tradicionales, el presidente no pudo negarse a participar en la celebración y moverse al ritmo de la música.

Adivinando el futuro

Junto al rey árabe Salman y al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, Trump asistió a la inauguración de un nuevo centro de inteligencia antiterrorista en Riyadh, capital de Arabia Saudita.

En vez de cortar un listón, los tres mandatarios pusieron sus manos sobre un brillante orbe, lo cual resultó en varios memes.

#MT @ShahakShapira

I PHOTOSHOPPED SARUMAN INTO TRUMP'S ORB PICTURE AND IT'S NOT EVEN WEIRD

If it was Obama, repubs would have said satanic! pic.twitter.com/OFQUgHZIeN

— McSpocky™ 👽🖖 (@mcspocky) May 23, 2017