Una mexicana fue insultada por otra mujer de raza blanca que le pidió varias veces que “dejara Estados Unidos” y “regresara a su país”.

Arkansas, Estados Unidos.,- Cientos de personas han mostrado su indignación y han compartido en redes sociales el momento en que una mujer de origen mexicano fue agredida por una estadounidense mientras se encontraba en un supermercando de Pensilvania, en Estados Unidos.

La mexicana, que ha sido identificada como Eva Hicks, dijo que se encontraba realizado sus compras en un centro Walmart cuando al llegar al pasillo de medicinas le pidió de forma amable a una mujer mayor permiso para poder pasar.

En su cuenta de Facebook, Hicks relató que la mujer reaccionó de forma agresiva aventándole su carrito de supermercado y después prosiguió con una serie de insultos raciales que fueron grabados en vídeo.

“Regresa de dónde vienes, vete de Estados Unidos, no te queremos aquí”, se puede escuchar decir la mujer estadounidense en el vídeo que ha sido compartido cientos de veces en redes sociales.

Al ser agredida, la mujer de origen mexicano tomó su celular y grabó la discusión en la que se puede ver a la mujer blanca arremeter con insultos racistas, mientras empleados de la tienda y otros testigos le piden que deje de insultar a Hicks.

Una cliente afroamericana que se encontraba en el local trató de intervenir en la discusión y llamó ignorante a la agresora, quien respondió “Esto no te incumbe, no te metas… ¿Una negra me llama ignorante?”.

“Nunca en mi vida pensé que esto me iba a pasar a mí. Simplemente en una visita al supermercado después de un día duro de trabajo. Amo este país y voy a permanecer en este país. Amigos, por favor, compartan”, escribió Hicks en un mensaje colocado en su perfil de Facebook.

Finalmente, el gerente de la tienda departamental acudió al lugar y le pidió a la mujer blanca, quien no ha sido identificada que abandonara el establecimiento.