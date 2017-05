El insólito momento ocurrió antes del inicio de la reunión, cuando Trump empujó al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, para colocarse al frente de los líderes mundiales.

Bruselas.,- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a ser noticia internacional por otros de sus desplantes, esta vez en Bruselas, luego de que empujó al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, antes del inicio oficial de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

La visita de Trump a Bruselas ha generado varios titulares, debido a sus señalamientos sobre la supuesta relación de Rusia con el presidente polaco de la UE, a que no se comprometió a proteger a los aliados y a su duro discurso de regaño a los miembros de la OTAN por no gastar más dinero en defensa.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd

— Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017