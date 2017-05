Tiburón salta a un bote y lesiona a pescador

El hombre australiano de 73 años de edad fue sorprendido y su vida corrió peligro al quedar atrapado en la misma pequeña embarcación que un tiburón de 200 kilogramos

Un pescador de 73 años de edad tuvo un encuentro cercano con la muerte después de que un tiburón blanco de 200 kilogramos saltó del agua y aterrizó en su barco, informa ABC News.

Terry Selwood, de Evans Head en la costa norte de Nueva Gales del Sur, estaba pescando en un banco cerca de la orilla durante el fin de semana cuando fue confrontado por el enorme pez.

Fue derribado por el tiburón de 2,7 metros de largo, pero pudo escapar del mortal peligro. Al comunicarse con los voluntarios locales de rescate marino con su radio, el señor Selwood estaba cubierto de sangre con profundas laceraciones en su antebrazo derecho cuando llegó la ayuda.

El sorprendido pescador fue derribado del esquí en el que estaba sentado y cayó en el suelo del barco directamente al lado del tiburón.

“Ahí estaba (yo) en cuatro y él me miraba y yo lo miraba y luego empezó a moverse y sacudirse y no pude salir lo suficientemente rápido”, dijo Selwood. “Yo estaba perdiendo una buena cantidad de sangre, estaba aturdido, no podía procesar lo que pasó y luego pensé ‘oh, Dios mío, tengo que salir de aquí’”.

Su barco sólo mide 4,5 metros de largo, por lo que no había mucho espacio para escapar. Atrapado bajo cuerdas, cubos y otros equipos de pesca, el tiburón pronto dejó de moverse.

El trabajador de rescate marino, Lance Fountain, dijo que el señor Selwood estaba “bastante sacudido” cuando los primeros rescatistas llegaron a su barco.

“Un (corte) era muy profundo, por lo que era una rebanada de algún tipo, por lo que posiblemente de los dientes de tiburón, pero otros fueron principalmente de su lucha para levantarse”.

“Un tiburón de ese tamaño tiene un poder increíble y se estaba moviendo. Dijo que pensaba que iba a romperle las piernas, que estaba golpeándolas con tanta fuerza. Así que bajó los brazos para proteger sus piernas, y ahí fue cuando se cortó”.

El Sr. Selwood dijo que él nunca había visto algo similar en sus seis décadas de pecador, y que el incidente no le hará cambiar de profesión, informa CNN.

Las condiciones eran tranquilas y el Sr. Selwood dijo que no había peces en la superficie o algún motivo para qué el tiburón subiera a su bote.

“Yo estaba usando dos pedacitos de sardina azul para pescar pargo en el fondo del océano, pero esa línea estaba directamente debajo del bote, no en la parte de atrás de donde vino”, dijo. “Por alguna razón desconocida, él se lanzó fuera del agua y debe haber alcanzado unos cuatro pies fuera del agua para superar mi motor y caer directamente en el barco”.

El tiburón blanco fue retirado del barco con una carretilla elevadora y llevado a una autopsia para confirmar su edad y sexo.