Inglaterra.- Los británicos están vueltos locos con la canción de Captain SKA “Liar liar GE2017” (Mentirosa, mentirosa) en donde se muestra a la primera ministra británica, Theresa May, como la figura principal, un musical lanzado poco antes de que se efectúen las elecciones nacionales del 8 de junio.

Dos días después de su lanzamiento, “Liar liar GE2017” se ha colocado a la cabeza de la lista de popularidad en descargas de Amazon en Reino Unido y el segundo lugar en iTunes UK de Apple, sumando cientos de miles de reproducciones en YouTube.

El texto de la canción mezcla discursos de Theresa May con un coro de fondo que asegura que es una mentirosa.

“Todos sabemos que a los políticos les gusta mentir / Grandes, pequeñas, mentiras / Dice que son fuertes y estables, no nos engañarán / Nos siguen tomando el pelo”, dice una estrofa de la canción de la banda londinense.

A través de un comunicado, Captain SKA indicó que el éxito de su canción muestra que los británicos “están cansados de este gobierno de los ricos para los ricos”.

YES! Made it to NUMBER 1 in iTunes chart!!! Thanks so much everyone! Next stop, Official Top 40 🙏 #LiarLiar #GE2017 pic.twitter.com/aSe09gpTNx

— Captain SKA (@CaptainSKA) 30 de mayo de 2017