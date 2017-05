Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático

El presidente Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo de París, un documento histórico a favor del combate contra el cambio climático firmado en 2015 y en el que el país se compromete a aportar 100 mil millones de dólares en apoyo a economías emergentes.

Desde el inicio de su gobierno, Trump había expresado su intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, y la iniciativa fue reforzada por 22 senadores republicanos que enviaron una carta en la que solicitaban la salida del acuerdo.

Los detalles sobre cómo se concretará la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París recaen en un equipo del que forma parte Scott Pruitt , administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés). El grupo está decidiendo si apuesta por una retirada formal y completa, que podría tardar tres años, o sale del acuerdo sobre el cambio climático de Naciones Unidas, opción que sería más rápida pero más radical.

En su reciente reunión con los líderes de las siete economías más grandes del mundo en Bruselas, Trump defendió su postura y negativa a respetar el acuerdo contra el cambio climático.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!

Al término de la Cumbre del G7, la canciller alemana, Angela Merkel, calificó el diálogo sobre el tema como desafortunado.

“Los momentos en los que podíamos confiar plenamente en los demás, en cierta medida, han terminado. Lo experimenté en los últimos días, y por lo tanto, sólo puedo decir que los europeos tenemos que tomar nuestro destino en nuestras propias manos“, aseguró Merkel

Trump prometió que revelará detalles de la salida del Estados Unidos del Acuerdo de París la próxima semana, reiterando su lema “América primero”.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017