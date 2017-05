Error de Donald Trump en Twitter se vuelve viral

Washington, Estados Unidos .– Dondald Trump, presidente de los Estados Unidos, publicó la noche del 30 de mayo un mensaje en su cuenta personal de Twitter, donde arremetió de nueva cuenta contra los medios de comunicación, que analizan y critican sus decisiones. “A pesar de la constante prensa negativa covfefe”, seria la traducción del texto colocado por Trump.

El inicio de la frase es acorde con su discurso en contra de la prensa, no afín a su régimen, pero el final del comentario no es una palabra como tal, por ello los usuarios de la redes sociales comenzaron a cuestionarse acerca del significado oculto de covfefe.

A los poco minutos de colocado el mensaje fue retirado de la red social, pero eso no impidió que se empezarán difundir memes que hacen referencia al error.

“Houston, tenemos un problema con ‘covfefe'”, comentó la usuaria Pewee Quijano.

I wonder how many journalists are looking up to see if #Covfefe has any meaning in Russian pic.twitter.com/78pgR5BtpG

