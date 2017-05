El presidente Donald Trump arremetió este contra Alemania por su superávit comercial, un día después de que Merkel pusiera en duda la fiabilidad de EU como aliado de Europa.

La relación entre el la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han alcanzado un nuevo grado de tensión, después de que el mandatario estadounidense criticara a Alemana por su superávit comercial.

De acuerdo con la CNN, Trump arremetió también contra los niveles de gasto militar de la nación germana, apenas un día después de que Merkel expresara sus dudas sobre si Washington seguía siendo un aliado fuerte para Europa.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017