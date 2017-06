El ataque se registró en el Resorts World Manila, también conocido como RWM y ubicado en Newport City, una de las zonas turísticas de mayor afluencia en el país.

De acuerdo a los primeros reportes de CNN Filipinas, el ataque inició con explosiones y disparos alrededor de las 11:30pm, tiempo local, obligando el despliegue de elementos policiales y del cuerpo de Bomberos.

WATCH: Amateur video shows aftermath at Manila resort following reports of explosions and gunfire https://t.co/DvMJx6Oa77 pic.twitter.com/UeKNoos53f

— Reuters Top News (@Reuters) 1 de junio de 2017