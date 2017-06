Donald Trump anunció su decisión de abandonar el convenio internacional, medida que afectará los esfuerzos globales para detener el calentamiento global.

Varios edificios y monumentos de todo el mundo se iluminaron de verde la noche de este jueves, en una muestra de apoyo al Acuerdo Climático de París, pacto del que se retiró ayer Estados Unidos.

Este jueves al mediodía, el presidente Donald Trump anunció su decisión de abandonar el convenio internacional, medida que, afirman expertos, afectará de forma severa los esfuerzos globales para detener el calentamiento global.

World: the Empire State stands with you. New York shines green for our planet, our health and our children's future. #ParisAgreement pic.twitter.com/Ubw7WSPgu0 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 2, 2017

De acuerdo con la CNN, a pesar de la decisión federal, un total de 61 alcaldes y gobernadores de Estados Unidos emitieron un conjunto en el que rechazaron la decisión del presidente Trump y anunciaron que intensificarían los esfuerzos para cumplir sus metas climáticas.

🇲🇽Mexico City lighted city hall & monuments green to express his commitment to the #ParisAgreement 🇲🇽 #Cities4Climate pic.twitter.com/EQHXBC8fBb — C40 Cities (@c40cities) June 2, 2017

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo, ordenó que el One World Trade Center y el puente de Kosciuszko se pintaran de color verde en solidaridad con el acuerdo.

“La decisión imprudente de la Casa Blanca de retirarse del Acuerdo de París tiene repercusiones devastadoras no sólo para Estados Unidos, sino para nuestro planeta. Esta administración está abdicando su liderazgo y tomar un asiento trasero con respecto a otros países en la lucha mundial contra el cambio climático“, aseguró el gobernador Cuomo en un comunicado citado por CNN.

Pero Nueva York no fue la única ciudad cuyos edificios se iluminaron de verde.

City Hall shines green tonight because New York City will honor the goals of the #ParisAgreement. pic.twitter.com/BV0IIZYPpA — Bill de Blasio (@NYCMayor) June 2, 2017

Los alcaldes de Nueva York, Bill de Blasio, y de Boston, Marty Walsh iluminaron sus ayuntamientos con luminarias de color verde en apoyo al acuerdo climático de París. También en Washington, el Edificio Wilson fue iluminado de verde por orden del alcalde Muriel Bowser quien tuiteó que era “en honor del compromiso continuo de DC” con el Acuerdo de París.

Las muestras de solidaridad no se centraron solo en Estados Unidos, la Ciudad de México, Montreal en Canadá, y París también participaron en actos de apoyo a los esfuerzos globales en contra del calentamiento global e iluminaron de verde algunos de sus edificios más representativos.