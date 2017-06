“En el clima no existe un plan B porque no hay un planeta B”, lamentó Emmanuel Macrón, el nuevo presidente de Francia que lleva un mes en el poder.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó este jueves la decisión del gobierno de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

En un discurso televisado, el nuevo mandatario francés empleó las palabras de la campaña de Trump para hacer un llamado al mundo y “hacer nuestro planeta grande otra vez”, en una de las respuestas más directas tras la polémica medida tomada por Trump.

