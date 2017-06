Los pasajeros del Metro de la Gran Manzana improvisaron una pequeña celebración en el vagón para un joven que no logró llegar a su graduación.

La peor pesadilla de un universitario se hizo realidad para un joven neoyorquino el pasado viernes, cuando debido a una avería en el Metro no fue capaz de llegar a su graduación.

El pasado 30 de mayo, Jerich Marco Alcantara se dirigía a su celebración en el Colegio Hunter, en la ciudad de Nueva York, cuando pasó cerca de 3 horas atrapado en el Metro, por lo que se perdió la esperada ceremonia.

“Estaba en el tren para estar en mi ceremonia a las 9:15 a.m., pero con todos los retrasos me llevó casi tres horas llegar ahí. Después de 45 minutos, sabía que ya estaba atrasado, pero mantenía la esperanza de que al menos llegaría a pasar por el escenario”, relató Alcantara, de 22 años a The New York Magazine, según rescata El Diario.

Para desgracia del muchacho, el retraso fue tan severo que se volvió evidente que se perdería su ceremonia de graduación. Pero no todo resultó terrible, los pasajeros del Metro de la Gran Manzana improvisaron una pequeña celebración en el vagón que fue grabada por varios usuarios y se ha convertido en toda una sensación viral.

Todo comenzó cuando su amigo decidió entregarle a Alcantara un diploma proyectado en su teléfono celular mientras sonaba de fondo la canción Day Good Riddance del grupo Green Day.

“Mi amigo, el mismo que me pasó el ‘diploma’, había elegido esa canción para mí. En los casi 10 años que llevo usando el Subway nunca viví nada como esto“, relató el joven quien indicó que varios pasajeros que se encontraban en el vagón se sumaron a la celebración y aplaudieron al recién graduado.

La historia rápidamente se volvió viral e incluso la administración del colegio aprovechó para saludad al joven en su cuenta de Twitter.

“Felicitaciones a los graduados de Hunter, incluyendo a Jerich Marco Alcantara, quien tuvo una espontánea ceremonia en el @MTA Subway”, escribió la escuela.