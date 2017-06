El ataque ocurre justo una semana antes del primer aniversario del tiroteo del año pasado que dejó 49 personas muertas dentro del club nocturno gay “Pulse”.

Orlando, Florida.,- Las autoridades policiales de la ciudad de Orlando, en Florida, han confirmado que un tiroteo ha dejado como saldo “múltiples víctimas” en una zona de oficinas en las afueras de la ciudad.

Por el momento se desconoce el número oficial de víctimas fatales por el incidente, pero de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Orange, la situación ya ha sido “controlada” y permanece “estable”, destaca El País en su portal web.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017

“La Oficina del Sheriff del Condado de Orange está trabajando en la escena, que ha sido estabilizada. Hay varios muertos. La situación está contenida. El Sheriff dará información apenas tenga datos confirmados”, explicó la oficina del sheriff en un comunicado citado por el portal noticioso Infobae.

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017

Por el momento se desconoce la naturaleza del ataque, y tampoco se cuenta con información sobre el o los posibles atacantes. El tráfico en la zona permanece cortado y en el lugar se encuentra una gran presencia policial, de acuerdo con los primeros reportes de la prensa local.

Sheriff Demings on scene of tragic shooting with multiple fatalities. Getting briefing. Will address media shortly. pic.twitter.com/f7jZrmXuhl — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017

Un reporte de la CBS, citado por Infobae, destaca que el hecho no está relacionado con el terrorismo y que el atacante habría sido abatido por agentes de policía. Se dice que el tirador habría sido un empleado de uno de los comercios de la zona, sin embargo, las autoridades policiales no han confirmado esta información hasta el momento.

Cabe destacar que el incidente ocurre justo una semana antes del primer aniversario del tiroteo del año pasado que dejó 49 personas muertas dentro del club nocturno gay “Pulse”, ubicado también en Orlando.

La masacre en el club Pulse es considerada como la mayor matanza en Estados Unidos desde el atentado del 11-S. Ocurrió el 12 de junio de 2016 y el atacante, Omar Mateen, un guardia de seguridad de origen afgano que dijo ser seguidor del Estado Islámico, murió abatido por las autoridades.