La imagen de Omran Daqneesh dio la vuelta al mundo en agosto de 2016 cuando un fotógrafo captó el momento justo en el que era rescatado de un bombardeo en Alepo. El pequeño fue fotografiado envuelto en sangre y desconcertado sentado en una silla dentro de la unidad de rescate.

El padre del Omran Daqneesh, Mohammad Kheir Daqneesh, declaró a la agencia Ruptly, que lo primero que hicieron los voluntarios de la organización Cascos Blancos fue sentar a su hijo en la ambulancia para fotografiarlo en lugar de brindarle primeros auxilios.

New photographs starting to emerge of Omran Daqneesh, the little boy who became a symbol of Aleppo’s suffering. pic.twitter.com/a0NHhgubwS

— Raf Sanchez (@rafsanchez) 5 de junio de 2017