¿Quién es Christopher Wray? El nominado por Trump para dirigir el FBI

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump anunció que prepara la nominación de Christopher A. Wray, ex fiscal general adjunto durante el gobierno de George W. Bush, para liderar el Buró Federal de Investigación (FBI).

A través de su cuenta en Twitter, Trump dio a conocer el nombre de su candidato y prometió revelar mayores detalles.

“Nominaré a Christopher A. Wray, un hombre con antecedentes impecables, para ser el nuevo director del FBI. Después entregaré los detalles”, escribió Trump en Twitter.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junio de 2017