Este jueves se llevarán a cabo las elecciones para decidir si el gobierno conservador de May se mantiene en el poder, en medio de las críticas en su contra.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, defendió la posibilidad de recortar los derechos humanos como una forma de hacer frente a la crisis terrorista que se vive en su país.

En un acto de campaña, realizado dos días antes de las elecciones generales británicas, May dijo que está dispuesta a cambiar las leyes que protegen los “derechos humanos” si eso sirve para combatir el terrorismo.

I'm clear: if human rights laws get in the way of tackling extremism and terrorism, we will change those laws to keep British people safe. pic.twitter.com/8EfUJYUDMK

— Theresa May (@theresa_may) June 6, 2017