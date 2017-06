Una reportera de CNN fue captada en vídeo cuando presuntamente organizaba a un grupo de protestantes tras los recientes atentados terroristas en Londres.

En medio de los señalamientos del presidente Donald Trump, quien ha asegurado que la CNN “fábrica” noticias falsas, una reportera de la cadena de noticias fue sorprendida cuando aparentemente “montaba” una escena de fondo antes de una emisión en directo.

La reportera Becky Anderson, se preparaba para emitir una cápsula sobre el atentado terrorista perpetrado el pasado sábado en Londres, cuando fue grabada por un grupo de personas mientras organizaba a un grupo de manifestantes, musulmanes en su mayoría, a quienes entregó cárteles en los que se leían consignas a favor de la paz y protestas en contra del Estado Islámico.

Varios vídeos del incidente fueron compartidos en redes sociales, en donde se criticó la acción de la reportera, pero fue el portal Daily Wire el medio que denunció que la CNN probablemente pretendía “promover la narrativa de una amplia oposición musulmana al Estado Islámico y al terrorismo islámico”.

CNN also timed this, BBC wanted to film it when they were on air, were having non of it

— Mark (@markantro) June 4, 2017