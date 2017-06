El documental fue grabado en febrero pasado por Oliver Stone y será transmitido la próxima semana por la cadena estadounidense NBC News.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en medio de la polémica, luego de que en una entrevista con el cineasta Oliver Stone asegurara que no tiene malos días porque no es mujer.

Ésta y otras polémicas declaraciones, en relación a la homosexualidad, por ejemplo, han sido respuestas a una entrevista para un documental dirigido por Oliver Stone.

Te puede interesar: Putin ofrece revelar grabación de encuentro entre Trump y Lavrov

“Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No pretendo insultar a nadie; es solo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”, aseguró el mandatario ruso mientras paseaba por la sala dorada del trono en el Kremlin, de acuerdo con un adelantó publicado por el portal Bloomberg.

Aunque el presidente Vladimir Putin nunca se ha caracterizado por emitir declaraciones políticamente correctas, y sí por hacer alarde de su imagen de “tipo duro”, los adelantos de la entrevista con Stone han propiciado todo tipo de comentarios debido a polémicas frases y comentarios sobre las mujeres y la homosexualidad.

El día de ayer, se dio a conocer que el cineasta norteamericano propuso una situación hipotética al presidente ruso: cómo reaccionaría si se ducharía junto a un gay en un submarino.

“Bueno, preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Tú sabes, soy maestro de judo”, aseguró Putin.

De acuerdo con el diario El País, avances del documental han sido emitidos esta semana y algunos fragmentos se observa al presidente ruso conduciendo un auto por Moscú y haciendo ejercicio. La entrevista fue grabada en febrero pasado y será transmitido la próxima semana por la cadena estadounidense NBC News.

Ésta sin embargo, no es la primera vez que Putin ofrece declaraciones incómodas. A principios de año, destaca el diario español, luego de medios estadounidenses publicaron que Donald Trump frecuentaba prostitutas rusas, Putin indicó que no creía esa historia “Aunque (las prostitutas rusas) son las mejores del mundo, sin duda”.