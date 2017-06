Trump llama “filtrador” a Comey y se dice “vindicado”

Comey indicó que fue despedido por el presidente Trump por a investigación que la agencia realizaba sobre los presuntos vínculos de Rusia con su campaña.

Un día después de que el exdirector del FBI, James Comey, compareciera ante el Comité de Inteligencia en el Senado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha acusado de decir “mentiras”, además de calificarlo como “filtrador” de información.

“A pesar de tantos falsos testimonios y mentiras, total y completa vindicación… y oh, Comey es un filtrador (de información)”, aseguró Trump este viernes en su cuenta de Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication…and WOW, Comey is a leaker!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2017