James Comey aseguró que el presidente le pidió que dejara de lado la investigación sobre los presuntos vínculos de su campaña presidencial con funcionarios rusos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó de nueva cuenta al exdirector del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, a quien llamó “muy cobarde”, por haber filtrado información a la prensa.

“Creo que las filtraciones de James Comey serán mucho más frecuentes de lo que nadie creía posible”, dijo el presidente. “¿Totalmente ilegal? ¡Muy cobarde!”, aseguró Trump en su cuenta de Twitter.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017