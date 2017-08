El Departamento de Policía de Greenville, en Carolina del Sur, pidió a las personas no dispararle por ningún motivo a Pie Grande.

Durante años ha sido un misterio. Cientos de personas afirman haberlo visto o haber recolectado pruebas de su existencia, Pie Grande, sin duda, ha acaparado durante décadas la imaginación de los aficionados a la criptozoología, pero hasta el momento no hay prueba científica concluyente al respecto.

Eso no importa. Todos los años surgen testimonios que dan fe de nuevos avistamientos, nuevos encuentros con el mítico ser. El más reciente de ellos ha sido reportado en Carolina del Sur.

El pasado 4 de agosto, John E. Bruner publicó en el grupo de Facebook “Bigfoot 911” que supuestamente se había topado con Pie Grande durante una expedición en la llamada “área de investigación número uno”, cuando él y su equipo presuntamente vieron a un ser que se asemejaba al mítico animal.

Bruner describió al ser como un “gran animal bípedo cubierto de pelo” que se adentró en el bosque. Al notar su presencia, Bruner lo siguió y volvió a verlo cerca de un área donde un árbol había sido partido por la mitad.

“Su rostro era negro sólido, sin pelo en él, el pelo aparecía en su cuerpo, por todas partes”, aseguró el hombre, quien, como era de esperarse, logró obtener un vídeo muy poco nítido en el que supuestamente se ve al legendario Big Foot.

El relato de Bruner y su vídeo ya han llamado la atención de cientos de aficionados a los animales míticos y los misterios, pero también la de las autoridades.

El Departamento de Policía de Greenville, en Carolina del Sur, publicó la advertencia en su página de Facebook en la que, con un poco de gracia, pide a las personas no dispararle por ningún motivo a Pie Grande.

“Después de ver el video tomado cerca de Boone, Carolina del Norte, amigos y seguidores de Facebook, creo que podemos decir con algo de confianza que las pruebas de la existencia de Pie Grande aún se nos escapan. Si ves a Bigfoot, por favor no le dispares, ya que muy probablemente herirás a una persona amante de la diversión y bien intencionada, sudando con un traje de gorila”, explicó el Departamento de Policía.

Por cierto, aunque parezca mentira, en varios estados de EU, debido a la cantidad de avistamientos que se reportan, se han establecido varias reglas sobre lo que se puede o no hacer si te topas con Pie Grande.

Por ejemplo, no se puede matar a Pie Grande en el condado de Skamania, Washington, pero técnicamente es legal cazar y matar a uno en Texas ya que el animal no está en la reconocida lista oficial de especies del estado, destaca The Daily Mail.

De cualquier forma, en Washington o en Texas, si te encuentras con Pie Grande, por favor, no dispares, podrías herir a una persona con mucho sentido del humor que sólo trata de gastarte una broma o, peor aún, podrías herir a una de las criaturas más elusivas y hermosas que ha poblado la imaginación del hombre.