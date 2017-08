¿Qué pasó en Charlottesville? El fantasma del odio racial sigue vivo en EUA

Este fin de semana, una vieja herida volvió a sangrar en los Estados Unidos. En Charlottesville, Virginia, un auto arremetió contra un grupo de personas que protestaban en contra de una marcha de blancos supremacistas.

El incidente dejó como saldo una mujer muerta, decenas de heridos y reveló al público, una vez más, que los fantasmas de la Guerra Civil y las tensiones raciales no ha desaparecido en Estados Unidos.

¿Qué fue lo que pasó en Charlottesville?

La semana pasada, supremacistas blancos convocaron a una manifestación, luego de que en abril pasado el ayuntamiento de la ciudad votó a favor de retirar la estatua del general Robert E. Lee, general confederado, héroe de la Guerra Civil estadounidense y considerado por muchos como un símbolo de la esclavitud.

Video from shows car plowing into counter-protesters in Charlottesville before speeding away (Warning: Graphic)

El tema, una simple estatua, tiene alcances simbólicos enormes, por lo que desde abril, cuando el retiro del monumento quedó en litigio, ya se esperaban manifestaciones y protestas de nacionalistas blancos, neo confederados y derechistas de todo Estados Unidos, una nación que sigue luchando por borrar su pasado esclavista y llegar a la reconciliación racial.

Los choques con manifestantes antisupremacistas iniciaron el viernes por la noche, cuando nacionalistas blancos y miembros del Ku Klux Klan marcharon por la Universidad de Virginia. Esto provocó que las autoridades locales prohibieran que se llevara a cabo la marcha ya programada para el sábado, sin embargo, una orden judicial federal rechazó el intentó de la ciudad de impedir la concentración.

conductor con vehículo arremete contra manifestantes en Charlottesville. Indeterminado número de heridos

El día sábado, las autoridades locales desplegaron alrededor de mil agentes y socorristas, en el que fue considerado el mayor operativo estatal en Virginia en los últimos 30 años. Finalmente, conforme a lo planeado, la manifestación “Unite the Right” se celebró al mediodía del sábado en el Parque de la Emancipación, movilización integrada por supremacistas blancos, nacionalistas y neonazis.

An SUV ran over counter-protestors at white nationalist demonstration in Charlottesville, Virginia

Esta manifestación, que fue descrita por el Souther Poverty Law Center (grupo que investiga los fenómenos que fomentan la violencia racial) como “el mayor encuentro de odio de su clase en décadas en EE.UU”, también atrajo a grupos izquierdistas quienes se enfrentaron a los supremacistas.

Asesino, un seguidor de Adolf Hitler

El sábado, en plena manifestación, un vehículo irrumpió contra un grupo de manifestantes izquierdistas. Una mujer de 32 años murió en el lugar y decenas de personas resultaron heridas, el conductor del vehículo, un hombre de 20 años, trató de huir, pero fue detenido en el lugar y más tarde se reveló lo que muchos sospechaban: se trata de un joven supremacista blanco seguidor de Adolf Hitler.

Albermale county jail just sent me the mugshot of today's suspect in today's Charlottesville tragedy. James Alex Fields Jr, 20.

James Alex Fields Jr., residente de Ohio, fue descrito por Dereck Weimer, uno de sus exprofesores, como un estudiante que idolatraba a Hitler y al nazismo, además de tener convicciones “profundamente arraigadas y radicales”.

El incidente ya ha sido reprobado por el presidente Donald Trump (quien fue criticado por su “fría”, casi burocrática, condena de los hechos), decenas de políticos de derecha e izquierda, personalidades del espectáculo y figuras internacionales.

We must remember this truth: No matter our color, creed, religion or political party, we are ALL AMERICANS FIRST.

Al final, la terrible lección que deja el incidente de este sábado en Virginia es que aún quedan en todo Estados Unidos miles de personas que se oponen al sueño de una nación multicultural en el que el color de la piel no sea nada menos que una característica sin importancia.

There's no place in Virginia for hatred & bigotry. People who've come to VA today to hurt others are not patriots, they are cowards. Go home

También recuerda que las heridas raciales en dicha nación no serán borradas con facilidad y que el odio no ha sido erradicado en la nación norteamericana.

Con información de Infobae y Reporte Índigo