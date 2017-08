Según los más recientes informes de salud del país andino, el 43% de los chilenos diagnosticados con sida conocen muy tarde su padecimiento.

Chile – Uno de los virus más temidos entre la población mundial es el del VIH. Este virus que destruye el sistema inmunológico del ser humano ha terminado con millares de vidas alrededor del mundo. Aunque el virus no es mortal de inmediato, y su evolución a sida puede tardar hasta 20 años en gestarse, su propagación es altamente corrosiva y se da principalmente por mantener relaciones sexuales con una persona infectada.

Por tal motivo, generar campañas de prevención y uso de preservativos se ha vuelto prioridad de los organismos de salud pública. Sin embargo, el más reciente informe de la ONU colocó a Chile, el país latinoamericano donde más ha crecido el número de contagiados entre 2010 y 2015, un 34%.

Según los más recientes informes de salud del país andino, el 43% de los chilenos diagnosticados con sida conocen muy tarde su padecimiento, por lo que la mortalidad por esta enfermedad ha aumentado entre 1.5 y 2 personas a diario a causa de lo anterior.

Alejandro Afani, infectólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, informó que la enfermedad ataca principalmente a jóvenes entre 15 y 29 años y que el incremento de infectados ha sido de un 66%.

“Si en 2010-2011 fallecían 2,3% personas por cada 100.000 habitantes, ahora mueren 2,9 a 3% por cada 100.000 habitantes”, además agrega el académico. “No solo el sida se ha disparado: la sífilis y la gonorrea han aumentado entre un 200% y un 300%. Los chilenos, en definitiva, no están utilizando el preservativo para cuidarse de las enfermedades sino, sobre todo, para prevenir embarazos”.

Sin embargo, los académicos y directores del sector salud de este país han hecho énfasis en que el Estado no toma las medidas pertinentes para detener esta epidemia. “El sida no está incorporado en la agenda de prioridades de este Gobierno, no aparece en ninguna parte”. “No es un tema valórico ni ideológico, sino un tema médico y de salud pública, y requiere de voluntad política para abordarlo”.