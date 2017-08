Arrestan a joven por bailar en público la Macarena [Video]

Yeda, Arabia Saudita .-Cumplir con las leyes es una de las obligaciones de los ciudadanos de cualquier país, pero en ocasiones las personas optan por no obedecer los mandatos de sus gobernantes ya que no están de acuerdo con las mismas, aun cuando sean sancionados por esa desobediencia, esto fue lo que le sucedió a un joven saudí quien se grabó bailando al ritmo de la Macarena, en una de las vialidades de la ciudad árabe de Yeda.

En días pasados una joven fue arrestada por grabarse mientras caminaba, con una indumentaria no permitida, por una fortaleza histórica ubicada en Ushaiager, una aldea situada al norte de la capital Riad. en esa ocasión se indicó que la falta que habia cometido la mujer era el no portar en público un largo y holgado vestido, conocido como abayas.

Por lo que de nueva cuenta en esta nación árabe se documentó una falta contra las leyes, ahora fue adolescente, cuyo nombre y nacionalidad no fueron brindados, quien fue detenido por mostrar un “comportamiento público impropio” e interrumpir el tráfico.

En la grabación difundida en las redes sociales, se ve el momento en que el muchacho se coloca en el paso peatonal y comienza a bailar al ritmo de la canción, que esta escuchando por medio de unos audífonos.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF

— Ahmed Al Omran (@ahmed) 19 de agosto de 2017