La foto que inició todo fue tomada durante un viaje a Kentucky a donde el secretario del tesoro había sido enviado para discutir la reforma tributaria.

Louise Linton, la esposa del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se encuentra en medio del escándalo, luego de que publicara una foto en su cuenta de Instagram en la que hizo alarde de su riqueza y lujoso estilo de vida.

Este lunes, la esposa del secretario del Tesoro compartió una fotografía en la que se le observa bajando de un avión oficial en Kentucky, al lado de su esposo. En la imagen, Linton mencionó que vestía prendas de Tom Ford y Velentino, esto provocó que una usuaria de la red social comentara:

“¡Qué bueno que estás disfrutando de tu viaje pagado por los contribuyentes! #deplorable”.

Louise Linton, wife of US Treasury Secretary Steven Mnuchin, just turned her Instagram private after posting this (h/t @skenigsberg) pic.twitter.com/beakVnAhhu

— Margarita Noriega (@margarita) August 22, 2017