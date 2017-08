Daniel Kammen publicó una carta de renuncia en la que si se une la primera palabra de cada uno de los párrafos se lee la palabra “IMPEACH”.

Donald Trump no tiene ni un año en la Casa Blanca, pero ya es el presidente con la menor aprobación en 70 años.

Sus desplantes en contra de la prensa, las tensas relaciones que mantiene con otros mandatarios internacionales y su frágil respuesta a los hechos violentos ocurridos recientemente en Virginia han provocado una de las mayores crisis de credibilidad en Washington en años.

Pero la Casa Blanca no sólo ha recibido cuestionamientos morales desde que Trump llegó al poder. La comunidad científica está preocupada por la forma en que el republicano entiende (o no entiende) las urgentes necesidades del planeta.

En junio pasado, Trump abandonó el Acuerdo Climático de París, convirtiéndose junto con Nicaragua y Siria en los únicos países de las Naciones Unidas que no respaldan el tratado ambiental que busca reducir el impacto del cambio climático.

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t

— Daniel M Kammen (@dan_kammen) August 23, 2017