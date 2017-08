Melania agradeció a la hija de Hillary y Bill Clinton, Chelsea, luego de que la exprimera hija saliera a la defensa de su hijo, Barron Trump, quien fue víctima de acoso por Internet.

Considerada por mucho como una de las primeras damas más hermosas del mundo, Melania Trump no ha vivido los primeros meses de gobierno de su marido de la manera más glamorosa que se podría esperar.

Desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, la bella exmodelo se ha mantenido siempre bajo el escrutinio de los medios de comunicación, quienes han capturado en imágenes y vídeos varios momentos incómodos entre la pareja presidencial.

Primero fueron las actitudes rudas de Trump durante el día de su investidura o en su reunión con los Obama, en los que parecía abandonar a Melania y no tener ningún gesto de caballerosidad con ella. Después fueron los desplantes de la exmodelo, que en varias ocasiones pareció negarse a darle la mano a su marido.

Thank you #Ohio! Great mtg American heroes at AMVETS Post 44 event & thanks to all who came out to support @POTUS at rally! #MAGA 🇺🇸 pic.twitter.com/MGNoFqKaqJ — Melania Trump (@FLOTUS) July 26, 2017

A pesar de los intensos rumores sobre una mala relación con su marido, y el aparente desprendimiento de su papel como primera dama (su hija, Ivanka, ha participado en más eventos diplomáticos que ella), la bella eslovena ha realizado un gesto de agradecimiento inesperado a un miembro de la familia de la antigua rival de su esposo, Hillary Clinton.

Melania agradeció a la hija de Hillary y Bill Clinton, Chelsea, luego de que la exprimera hija saliera a la defensa de su hijo, Barron Trump, quien recientemente sufrió una serie de comentarios negativos por su forma de vestir.

Gracias @ChelseaClinton – es muy importante apoyar a todos nuestros niños a ser ellos mismos! #StopChildhoodBullying (Paremos el acoso infantil)”, escribió la primera dama la noche del martes en su cuenta de Twitter.

Thank you @ChelseaClinton – so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR — Melania Trump (@FLOTUS) August 23, 2017

Todo inició la semana pasada, cuando el portal de noticias conservador The Daily Caller criticó la forma de vestir de Barron Trump, que tiene sólo 11 años de edad.

“El joven Trump no tiene ninguna responsabilidad como hijo del presidente, pero lo menos que puede hacer es vestirse cuando sale en público”, escribió el reportero de entretenimiento Ford Springer en un artículo publicado este lunes.

La publicación recibió inmediatamente varias críticas, sin embargo, una resaltó por encima de todas, la de Chelsea Clinton, quien tuvo la experiencia directa de estar bajo los reflectores durante el mandato presidencial de su padre.

“Ya es hora de que los medios y todos dejen a Barron Trump tranquilo y que tenga la infancia privada que merece”, dijo Clinton el lunes.

It's high time the media & everyone leave Barron Trump alone & let him have the private childhood he deserves https://t.co/Wxq51TvgDX — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) August 21, 2017

El agradecimiento de Melania contrasta, sin embargo, con las declaraciones incendiarias que su marido realizó este lunes en Phoenix, Arizona, en donde volvió a acusar a los medios de comunicación de mentir, además de lanzar duras críticas contra sus compañeros de partido.