La Policía de Charleston ha confirmado que un sujeto armado se encuentra atrincherado en el interior del local, en donde habrían varios rehenes.

ACTUALIZACIÓN

La Policía de Charleston confirmó que fue un empleado de limpieza del restaurante quien disparó a un chef, compañero de trabajo, por razones desconocidas y tomó rehenes este jueves.

De acuerdo con los últimos reportes, tras varias negociaciones con la policía, el sospechoso fue herido y detenido, en tanto que los rehenes ya se encuentran a salvo.

El alcalde de la ciudad, John Teckenburg, dijo en conferencia de prensa que el tiroteo no fue un acto racista y tampoco está relacionado con el terrorismo. El atacante se encuentra en estado crítico, mientras que el chef murió debido a sus heridas en un hospital cercano a la zona del incidente.

La Policía de Charleston, en Carolina del Sur, EU, ha reportado una situación de tiroteo activo en la calle King, en donde un hombre se ha atrincherado con rehenes en un restaurante, por lo que han pedido a las personas alejarse de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo se registró esta mañana en el restaurante “Virginia” de la calle King, cuando un hombre armado presuntamente irrumpió en el lugar y amenazó a los comensales y disparó en varias ocasiones.

King btwn Calhoun & Morris blocked to motorist & pedestrian traffic active shooter in 400 block of King people to avoid the area.

“Las calles están llenas de equipos de SWAT y policía y gente fuertemente armada, están bloqueando toda la cuadra. Cuando escuché las sirenas miré por mi ventana y vi a agentes apuntando hacia el restaurante Virginia’s en King Street“, relató a la CNN Sarah Cobb, dueña de una tiene cercana.

#Charleston: Snipers are on the way to eliminate the shooter pic.twitter.com/0bg34P4C0r

— Severin Jahn (@severin_jahn) August 24, 2017