Mavis Wanczyk, la mujer que se llevó US$758 millones en la Powerball,

El sueño de millones de personas, la bolsa de la lotería Powerball, la más popular en Estados Unidos, creció lentamente hasta llegar a la impresionante suma de 757,8 millones de dólares, una suma descabellada que este jueves fue entregada a una sola ganadora.

La noche de ayer fue espectacular. Millones de personas seguían desde sus casas el sorteo Powerball, miraban expectantes la secuencia de números: 6,7,16,23 y 26. Al final, la lotería de Estados Unidos lo anunció, el lote de casi 758 millones de dólares fue ganado por una sola persona, un ciudadano de la localidad de Warertown, cerca de Boston.

El gran premio de este miércoles fue el segundo más grande en el registro de cualquier juego de lotería de Estados Unidos y el más grande jamás entregado a una persona, además de ser el premio acumulado más alto desde enero de 2016, cuando se batió un récord mundial de 1,500 millones de dólares.

En esa ocasión, tres personas compartieron la cifra, pero ayer se dio a conocer que la bolsa de 758 millones sería entregada a una sola persona, un misterioso residente de Boston.

Revelan al ganador

Este jueves se conoció finalmente el nombre de la afortunada ganadora: Mavis Wanczky, de 53 años de edad, una empleada de un centro sanitario que estaba trabajando al momento en que se llevó a cabo el sorteo.

En la rueda de prensa este jueves, en la que recogió su premio, la afortunada mujer dijo que compró el boleto en una gasolinera de la ciudad de Chicopee, a unos 145 kilómetros al oeste de Boston.

Ella dice que eligió los números de su boleto utilizando como referencia las fechas de cumpleaños de su familia.

“No pensé que me había tocado“, relató emocionada, acompañada por dos hermanas y su madre, “después vi los números y no me lo podía creer“.

Wanczyk dice que por ahora la impresionante cifra le causa vértigo, por lo que ya ha pedido permiso en su trabajo para ausentarse esta tarde.

“Lo primero que quiero hacer es simplemente sentarme y relajarme“, explicó Wanczyk al recibir su premio. Algo que la mayoría de las personas en una situación similar, entendiblemente, necesitarían hacer.

Con información de la BBC y El País.