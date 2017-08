En el vídeo, el grupo terrorista afirma que continuará con los ataques a España si no se retira de la alianza internacional, liderada por Estados Unidos que lucha contra ISIS en Siria.

Barcelona todavía no se repone de la espantosa tragedia de la semana pasada, en la que un seguidor del Estado Islámico arrolló a una multitud en el paseo turístico de Las Ramblas en el que al menos 13 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

Además de la herida abierta, millones de españoles tienen que digerir ahora un escalofriante vídeo, el primero en español, compartido por el grupo terrorista en el que amenaza con más ataques.

“Con el permiso de Alá, Al Ándalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato”, afirma en la grabación un hombre que lleva la cara descubierta. En el vídeo se le identifica como Abu Lais Al Qurdubi (Abu Lais “el Cordobés”).

“Si no puedes hacer la hégira al Estado Islámico, la yihad no tiene fronteras; haced yihad donde estéis. A los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico”, afirma el hombre.

En la grabación, ambos sujetos alaban a los atacantes de Barcelona, individuos que de acuerdo con las autoridades españolas no tenían una relación directa con el Estado Islámico, sino que fueron inspirados por el grupo yihadista.

En cualquier caso, esta aclaración no supone tranquilidad alguna para los españoles, quienes todavía viven en carne propia los sangrientos hechos en las Ramblas de Barcelona y Cambrils, donde uno de los presuntos terroristas inició un tiroteo en el que terminó siendo abatido.

“Pedimos a Alá que acepte a nuestros hermanos que ejecutaron la invasión de Barcelona”, dice uno de los hombres que aparecen en el vídeo, y segundos después una voz en árabe amenaza: “Que sepáis que en la casa de los cruzados no existen los inocentes”.

¿Por qué España?

En el vídeo, cuya autenticidad no ha sido verificada hasta el momento, el grupo terrorista afirma que continuará con los ataques a España si no se retira de la alianza internacional, liderada por Estados Unidos y que lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak.

“Si no deja de hacer la guerra, nunca os vamos a dejar tranquilos”, amenaza el grupo yihadista en la grabación.

Con información de CNN y El País.