Harvey podría convertirse en un huracán categoría 3 con vientos de hasta 178 kilómetros por hora al llegar al centro de la costa de Texas.

El huracán Harvey alcanzó este viernes la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante su avance hacia las costas del estado de Texas, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

De acuerdo con Reuters, Harvey amenaza con ser la tormenta más poderosa que golpee EU en los últimos 12 años, y por el momento se desplaza con vientos de hasta 160 kilómetros por hora con dirección noroeste a unos 355 kilómetros de la costa de Corpus Christi, Texas.

Las autoridades han advertido que el huracán tocará suelo estadounidense durante la tarde de este viernes o la mañana del sábado, y se estima que podría provocar un aumento en el nivel del mar de hasta 3,7 metros y hasta 97 centímetros de lluvia sobre algunas partes de Texas.

Tropical Storm conditions are likely to reach the coast by this afternoon. More graphical products available here: https://t.co/INZ6guNuwx pic.twitter.com/KqtPODia8g

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 25, 2017