TLCAN no ha dejado de estar en riesgo, ¿Qué pretende Trump con sus amenazas?

Cuando el presidente Donald Trump toma su smartphone y abre su aplicación de Twitter, cualquier cosa puede pasar por su peculiar forma de compartir sus ideas de manera irreflexiva.

Si bien el mundo se ha acostumbrado a su personalidad, sus mensajes no dejan de ser incómodos y relevantes para los procesos políticos que rodean su administración. El último episodio fue el mensaje compartido la mañana del domingo 27 de agosto en la cuenta de @realDonaldTrump haciendo alusión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés).

El presidente estadounidense calificó al NAFTA como el “peor tratado jamás firmado” y reprochó a sus socios comerciales (México y Canadá) su postura “difícil” y amenazó de nuevo con poner fin al acuerdo.

We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & Canada.Both being very difficult,may have to terminate?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017