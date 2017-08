La alerta de inundaciones catastróficas se mantiene para este lunes, mientras que 54 de los 254 condados de Texas están bajo una declaración de desastre.

El paso de la tormenta tropical Harvey por Texas ha dejado este fin de semana un saldo preliminar de cinco personas muertas, además de provocar “catastróficas inundaciones” que han obligado a decenas de personas abandonen sus hogares.

El huracán Harvey se degradó este sábado a tormenta tropical, sin embargo, se concentra todavía en Texas con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que lo vuelven extremadamente peligroso.

De acuerdo con la CNN, la noche de este sábado fueron rescatadas más de mil personas, debido a las inundaciones récord que se registraron en el área de Houston. Datos dados a conocer por la prensa local hablan de hasta cinco personas fallecidas por el paso de Harvey, sin embargo, hasta el momento esta información no ha sido confirmada de forma oficial.

This event is unprecedented & all impacts are unknown & beyond anything experienced. Follow orders from officials to ensure safety. #Harvey pic.twitter.com/IjpWLey1h8

— NWS (@NWS) August 27, 2017