Estados Unidos.- El panorama en Texas puede ponerse peor con las imparables lluvias que la tormenta Harvey ha causado en las costas del Golfo de México. Las inundaciones se podrían complicar y alcanzar niveles mayores si la presa más grande de Houston se derrama.

El reporte de la BBC señala que ingenieros alertaron a las comunidades aledañas a la presa de los riesgos del derrame de la Addicks dam, pero el funcionario de control de inundaciones, Jeff Lindner, indicó que los niveles de agua están ahora por encima de la altura del borde del embalse.

Harvey, el mayor ciclón no registrado en 56 años impactó Texas el viernes y ha dejado hasta el momento 10 muertos y más de 30 mil evacuados, mientras más de 1000 aún esperan ser rescatadas.

Según los meteorólogos, las lluvias van a continuar hasta el miércoles 30 de agosto y el gobierno de Texas se mantiene en alerta.

#BREAKING Houston dam is overspilling confirmed by Army Corps of Engineering. More water will enter streets @cgtnamerica pic.twitter.com/WTzGmIhSSf

— Nitza Soledad Perez (@NitzaSoledad) 29 de agosto de 2017