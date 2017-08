Durante su primer discurso sobre política exterior ante los embajadores de su país reunidos en París, calificó el día de hoy de “dictadura” el gobierno chavista encabezado por Maduro.

Francia – El actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, no solo ha destacado por su jovialidad y particular matrimonio con su ex maestra. Sus conocimientos sobre política exterior y filosofía lo han posicionado como uno de los mandatarios más ecuánimes del orbe.

Quizás, por dicho motivo es que su declaración sobre la situación en Venezuela y la figura de Nicolás Maduro como un dictador han causado revuelo entre la comunidad internacional. Durante su primer discurso sobre política exterior ante los embajadores de su país reunidos en París, calificó el día de hoy de “dictadura” el gobierno chavista encabezado por Maduro.

“Nuestros conciudadanos no entienden cómo algunos han podido ser tan complacientes con el régimen que se está instaurando en Venezuela. Una dictadura que intenta mantenerse en pie al precio de un sufrimiento humano sin precedentes y de una radicalización ideológica preocupante”, expreso Macron.

A su vez, Macron hizo un llamado a Latinoamérica para reflexionar sobre la situación que atraviesa Venezuela. “Preocupante, debemos reflexionar junto con gobiernos de América Latina y de Europa sobre la manera de evitar nuevas escaladas, incluidas regionales”.

Pese a la condena de la comunidad internacional, Maduro no ha dado marcha atrás a la Constituyente, lo que sin duda terminara con todo vestigio de democracia en el país bolivariano.