Corea del Norte difundió el video del lanzamiento de su misil que sobrevoló Japón

La cadena de televisión de Corea del Norte, KRT, difundió un video que muestra el lanzamiento de una misil que sobrevoló el norte de Japón.

Desde hace unos meses el régimen de Corea del Norte se a enfocado en realizar demostraciones de sus poderío militar mediante lanzamientos de misiles, el último de ellos sobrevoló el norte de Japón lo que generó una enérgica condena por parte de los aliados de la nación asiática.

La cadena de noticias estatal KRT, difundió las grabaciones realizadas durante este ultimo ejercicio militar, donde se probó un misil balístico, que voló por encima de la isla Hokkaido, territorio japones para posteriormente caer en el mar.

For quick map reference. Reports are North Korea fired missile over Hokkaido, Northwestern Japanese Island. pic.twitter.com/2oHbhOarC5

— JimMacKayOnAir (@JimMacKayOnAir) 28 de agosto de 2017