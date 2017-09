Tormenta tropical Irma se convirtió en huracán este jueves

Se espera que ”Irma” se convertirá en huracán mayor o categoría 3 esta noche y se vuelva “extremadamente peligroso” durante los próximos días.

Irma, la novena tormenta tropical del año en el Atlántico, se convirtió la tarde de este jueves en un huracán categoría 2 y amenaza ahora una nueva región de Estados Unidos, nación que todavía no se recupera del devastador paso del huracán Harvey.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) destacó que la tormenta se convirtió en huracán el día de ayer al oeste del archipiélago de Cabo Verde, y sus vientos máximos sostenidos subieron a 100 millas por hora (155 km/h).

#Irma expected to intensify to a hurricane as it moves across the tropical Atlantic during the next few days. pic.twitter.com/oIcyiyb9Z7

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 30, 2017