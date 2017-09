Programa nuclear de Corea del Norte escala a mayores niveles.

La nueva prueba nuclear de Corea del Norte fue identificada como una bomba de hidrógeno avanzada para un misil de largo alcance, con lo que escala a niveles sin precedentes en los riesgos de guerra.

El domingo Corea del Norte avanzó a mayores niveles en su programa nuclear y su enfrentamiento directo con Estados Unidos al realizar su sexta y más potente prueba, un ensayo que generó reacciones de condena internacional y que fue calificado por el presidente Donald Trump como “nación paria”.

La amenazante postura del líder norcoreano Kim Jong Un fue mostrada en televisión estatal con un mensaje claro y directo a sus enemigos. La bomba fue diseñada para ser instalada en un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) recientemente desarrollado por Pyongyang.

La detonación fue registrada por agencias sismológicas internacionales, que reportaron un terremoto provocado cerca de una instalación norcoreana.

Autoridades japonesas y surcoreanas señalaron que el temblor se sintió diez veces más potente que el registrado en la última prueba nuclear de 2016.

Expertos que estudiaron el impacto del temblor causado por la explosión -con una magnitud 6,3 según el Servicio Geológico de Estados Unidos- dijeron que hay suficientes evidencias que sugieren que el aislado estado desarrolló una bomba-H o se estaba acercando bastante.

El presidente de Estados Unidos recurrió a su cuenta de Twitter para abordar el tema de la nueva amenaza de Corea del Norte y calificó al gobierno de deshonesto y advirtió de nuevas medidas que tomará sobre el tema.

Corea del Norte ha realizado una importante prueba nuclear. Sus palabras y acciones siguen siendo muy hostiles y peligrosas para los Estados Unidos …..

Corea del Norte es una nación deshonesta que se ha convertido en una gran amenaza y vergüenza para China, que está tratando de ayudar, pero con poco éxito.

Corea del Sur está encontrando, como les he dicho, que su charla de apaciguamiento con Corea del Norte no funcionará, ¡sólo entienden una cosa!

Me reuniré con el General Kelly, el General Mattis y otros líderes militares en la Casa Blanca para discutir sobre Corea del Norte. Gracias.

Estados Unidos está considerando, además de otras opciones, detener todo comercio con cualquier país que haga negocios con Corea del Norte.