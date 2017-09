Londres – La mañana de este lunes la corona británica anunció a través de las redes sociales que los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, esperan la llegada de su tercer hijo. El comunicado del palacio de Kensington se dio tras la cancelación de un evento en el que participaría la duquesa, lo anterior debido a que sufre hiperémesis gravídica, es decir, fuertes ataques de nausea y vomito.

Este nuevo bebé de la familia real es el sexto bisnieto de la reina Isabel II y en la línea de sucesión ocupará el quinto lugar del trono británico. Esta noticia se dio en el marco del vigésimo aniversario luctuoso se la princesa Diana, madre de Guillermo y primera esposa de Carlos.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017