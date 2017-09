Los expertos creen que todavía existen 250 mil bombas aliadas que por algún problema técnico no explotaron enterradas a lo largo de Alemania.

Nunca antes hubo evacuación tan grande en Alemania, ni siquiera durante el mayor conflicto bélico del mundo. Este sábado, sin embargo, 70 mil personas fueron evacuadas en Frankfurt, la capital del país, para completar sin riesgo la desactivación de una bomba de la Segunda Guerra Mundial.

El explosivo de 1,8 toneladas fue hallado la semana pasada durante una serie de obras en el oeste de la ciudad, lo que provocó la movilización de las autoridades y la programación de la más grande evacuación en la historia del país germano.

This is the bomb( ww2 era) they dug up on the complex i lived and went to HS school in Frankfurt Germany pic.twitter.com/jyCBr68AxH

— HELLO DᎯᖇᏦᏁᏋSS (@ShadownexEdge) September 4, 2017